В Ростовской области планируют изменить правила содержания животных в приютах

В Ростовской области завершились публичные консультации по проекту постановления регионального правительства, устанавливающего новый порядок организации деятельности приютов для животных и нормы их содержания. Документ призван стандартизировать работу приютов — от планировки помещений до обращения с биологическими отходами и организации карантина. Соответствующая информация содержится в сводке предложений по результатам публичных консультаций, с которой ознакомился «Ъ-Ростов».