Чемпион UFC Махачев заявил, что не собирается завершать профессиональную карьеру

«Я хочу продолжать выступать. Ощущение, когда ты поддерживаешь форму, становишься лучшим бойцом, — это нечто невероятное. Ничего подобного за пределами этого спорта вы не найдёте. Я хочу продолжать драться», — заявил спортсмен.