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Чемпион UFC Махачев заявил, что не собирается завершать профессиональную карьеру

Ислам Махачев опроверг слухи о завершении карьеры после следующего боя.

Ислам Махачев опроверг слухи о завершении карьеры после следующего боя. Чемпион UFC в полусреднем весе заявил, что не собирается уходить из спорта после поединка с ирландцем Ианом Гарри.

Об этом российский боец рассказал в подкасте журналиста Майка Бона. По словам Махачева, сообщения о скором завершении его карьеры — фейк.

«Я хочу продолжать выступать. Ощущение, когда ты поддерживаешь форму, становишься лучшим бойцом, — это нечто невероятное. Ничего подобного за пределами этого спорта вы не найдёте. Я хочу продолжать драться», — заявил спортсмен.

Он добавил, что намерен «побить все возможные рекорды».

Слухи о возможном уходе Махачева появились ранее в СМИ и социальных сетях. Следующий бой россиянин проведет 16 августа против Иана Гарри.

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