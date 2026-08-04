Бочаров: музей СВО у Мамаева кургана в Волгограде откроют до конца года

— Все работы идут в плановом порядке, хорошими темпами, в хорошей динамике. Большое спасибо строителям, которые отнеслись к созданию музея очень ответственно. Все, что необходимо для формирования экспозиции, готово. Мы выходим на финишную прямую, которая подразумевает монтаж экспозиции на территории музейного комплекса. В рамках рабочего совещания будет представлена окончательная версия концепции размещения экспозиции. Уверен, что основные строительные работы будут завершены, как мы и ставили задачу, до конца года, — сказал глава региона.