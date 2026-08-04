Агроном объяснил, почему артезианская вода опаснее засухи для огурцов и томатов

По словам специалиста, вода из пруда или реки обычно подходит для регулярного увлажнения почвы. Иначе обстоит дело с артезианской: её температура составляет всего 7−10 градусов, поэтому лить такую жидкость прямо под корни опасно.
«Такой водой можно только обрызгивать», — пояснил эксперт.
Резкое охлаждение заставляет посадки перейти в подобие зимнего режима. Рост замедляется, корневая система хуже впитывает влагу, а листья продолжают активно её испарять и начинают увядать.
Особенно уязвимы огурцы, кабачки, тыквы, томаты и баклажаны. У теплолюбивых культур холодный полив способен вызвать загнивание корней.
Воробьёв посоветовал заранее набирать артезианскую воду в ёмкости и оставлять её прогреваться на солнце.
Однако в этом году летом всё ещё может случиться и резкое похолодание. Ранее агроном рассказала Life.ru, как действовать в таком случае, чтобы защитить теплолюбивые посадки. По словам агронома, прогретая и увлажнённая за жаркие дни почва не успеет сильно остыть.
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