Агроном объяснил, почему артезианская вода опаснее засухи для огурцов и томатов

Однако в этом году летом всё ещё может случиться и резкое похолодание. Ранее агроном рассказала Life.ru, как действовать в таком случае, чтобы защитить теплолюбивые посадки. По словам агронома, прогретая и увлажнённая за жаркие дни почва не успеет сильно остыть.