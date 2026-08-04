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Мошенники выманили у нижегородцев почти 44 млн рублей за неделю

Зарегистрировано 44 преступления с участием аферистов.

Источник: Живем в Нижнем

За прошедшую неделю жители Нижегородской области отдали мошенникам почти 44 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону 4 августа.

Чаще всего аферисты обманывали граждан при онлайн-покупках: зарегистрировано 15 случаев. Также они действовали под видом службы безопасности банка и предлагали нижегородцам дополнительный заработок. Всего зафиксировано 44 преступления с участием мошенников.

Например, 18-летний житель Богородска лишился более 64 тысяч рублей в надежде сходить на свидание в театр. Ссылку на сайт ему прислала новая знакомая. Не заподозрив обмана, потерпевший внес оплату, однако билеты так и не получил. Тогда молодой человек обратился в «службу технической поддержки», однако вместо помощи получил списание еще большей суммы.

Также жертвой мошенников стала 72-летняя пенсионерка из Краснобаковского района. Чтобы отменить сомнительную операцию по счету и задекларировать средства, она передала 1 млн рублей курьеру в Нижнем Новгороде. Правоохранители оперативно задержали пособницу аферистов: ею оказалась 20-летняя жительница Воронежа. По указанию кураторов она ездила по регионам и забирала деньги у обманутых граждан.

Потеряла 3 570 355 рублей из-за мошенников и жительница Дзержинска. В надежде заработать она вкладывала деньги в «криптовалюту» в период с середины февраля по июль 2026 года. Обещанную прибыль она так и не получила.

Ранее мы писали, что студент под предлогом обыска украл у нижегородки 1,6 млн рублей.

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