Мошенники выманили у нижегородцев почти 44 млн рублей за неделю

Например, 18-летний житель Богородска лишился более 64 тысяч рублей в надежде сходить на свидание в театр. Ссылку на сайт ему прислала новая знакомая. Не заподозрив обмана, потерпевший внес оплату, однако билеты так и не получил. Тогда молодой человек обратился в «службу технической поддержки», однако вместо помощи получил списание еще большей суммы.