Топливные резервы пополняют в северных районах Хабаровского края

В северные районы Хабаровского края продолжают направлять дополнительные объёмы топлива. За последнюю неделю туда доставили более 1000 тонн бензина и дизельного топлива, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Поставки в первую очередь обеспечивают территории с повышенным спросом. В Ванинский и Советско-Гаванский районы поступило 290 тонн бензина АИ-92, 102 тонны АИ-95 и 363 тонны дизельного топлива. Ещё топливо направили в Ульчский, Николаевский районы, район имени Полины Осипенко и Солнечный округ.
По данным правительства края, на этой неделе планируется дополнительная поставка бензина в Советско-Гаванский, Ванинский и Ульчский районы. Заявки от территорий рассматриваются ежедневно.
При этом в нескольких районах сохраняется напряжённая ситуация из-за резкого увеличения спроса на топливо. В Советско-Гаванском, Ванинском и Ульчском районах потребность выросла в 2,5 раза. Региональные службы продолжают взаимодействовать с нефтяными компаниями и федеральными структурами, чтобы обеспечить бензином и дизельным топливом жителей и предприятия.
Отдельно начались поставки в Верхнебуреинский район. Также продолжается обеспечение сельхозпредприятий: для проведения полевых работ заключены договоры на поставку 316 тонн дизельного топлива.
Всего в июле в Хабаровском крае израсходовали более 9 тысяч тонн бензина АИ-92, свыше 15 тысяч тонн АИ-95 и более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Это примерно на треть больше обычных объёмов.
Ограничения на отпуск бензина в канистры на автозаправках региона пока сохраняются. Такая мера позволяет сдерживать ажиотажный спрос и не допускать спекуляций.