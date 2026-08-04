Топливные резервы пополняют в северных районах Хабаровского края

При этом в нескольких районах сохраняется напряжённая ситуация из-за резкого увеличения спроса на топливо. В Советско-Гаванском, Ванинском и Ульчском районах потребность выросла в 2,5 раза. Региональные службы продолжают взаимодействовать с нефтяными компаниями и федеральными структурами, чтобы обеспечить бензином и дизельным топливом жителей и предприятия.