В Хабаровском крае пенсионерка и юноша потеряли крупную из-за мошенников

Во втором случае жертвой стал 21 летний житель района. Ему позвонили под предлогом продления договора на обслуживание сим карты. После получения цифрового кода мошенники сообщили о взломе личного кабинета и якобы оформленном кредите. Под предлогом отмены операции мужчину вынудили взять заём на 98 тысяч рублей и отправить деньги на «безопасный счёт».