Крал парфюмерию и водку: В Нижнем Новгороде задержали рецидивиста, напавшего с пневматическим пистолетом на директора магазина

Как показали камеры видеонаблюдения, он пытался пронести мимо кассовой зоны бутылку водки стоимостью 519 рублей. В этот момент его остановил директор магазина. Тогда он принялся избивать директора и угрожать ему пневматическим пистолетом. Как оказалось, в этот же день он отметился не только разбойным нападением, но и кражей — из магазина косметики он похитил парфюмерию на 15 тысяч рублей.