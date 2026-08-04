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В Калининградской области за полгода стало на 14% больше самостоятельных гидов

Туристический бизнес региона растёт третий год подряд.

Источник: Клопс.ru

К 1 июля в туристической отрасли Калининградской области насчитывалось 430 компаний и предпринимателей — на 16 больше, чем в начале года. Об этом говорится в исследовании «Контур. Фокуса», с которым «Клопс» ознакомился во вторник, 4 августа.

За первые шесть месяцев в регионе зарегистрировались 37 новых фирм и ИП, прекратил работу 21 бизнес. Прирост составил 3,86% — годом ранее показатель достигал 3,45%, а в 2024-м — 3,16%. Большую часть отрасли по-прежнему составляют юридические лица — 61,16%, на индивидуальных предпринимателей приходится 38,84%, причём их доля увеличивается третий год подряд.

Быстрее всего развивался сегмент самостоятельных гидов: их число выросло на 14,29%, почти 94% экскурсоводов работают как ИП. Сфера бронирования и сопутствующих услуг прибавила 7,55%. Аналитики связывают это с распространением онлайн-сервисов и привычкой туристов самим искать подходящие предложения.

По числу туристических компаний и предпринимателей в России лидируют Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан. Самый заметный рост за полгода зафиксировали в Ростовской области — 28,66%.

Чтобы проводить экскурсии в Калининградской области, гид должен пройти аттестацию в региональном министерстве по культуре и туризму. После успешного экзамена ему выдают карточку с фотографией и QR-кодом, которую необходимо носить во время работы. За год число специалистов с таким удостоверением выросло более чем вдвое — с 250 до 580.

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