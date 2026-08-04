В Калининградской области за полгода стало на 14% больше самостоятельных гидов

Чтобы проводить экскурсии в Калининградской области, гид должен пройти аттестацию в региональном министерстве по культуре и туризму. После успешного экзамена ему выдают карточку с фотографией и QR-кодом, которую необходимо носить во время работы. За год число специалистов с таким удостоверением выросло более чем вдвое — с 250 до 580.