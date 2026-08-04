Нижегородские онкопациенты могут получить бесплатную немедицинскую помощь

«Особое внимание уделено очным встречам с “онкомейтами” — людьми, успешно прошедшими лечение от рака, а также участию в групповых психотерапевтических и просветительских программах. Личные контакты и социализация помогают пациентам преодолеть чувство изоляции и эффективнее пройти курс терапии», — говорится в сообщении.