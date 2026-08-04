Нижегородские онкопациенты могут получить бесплатную немедицинскую помощь

Пациенты с онкологией могут получить бесплатную психологическую, юридическую и социальную помощь. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
При поддержке Фонда президентских грантов в столице ПФО заработал региональный центр помощи людям с онкологическими заболеваниями и их близким. Помимо консультаций психологов и юристов специалисты помогают гражданам оформить меры социальной поддержки, получить второе медицинское мнение, организовать проезд к месту лечения, проживание и оплату обследований.
«Особое внимание уделено очным встречам с “онкомейтами” — людьми, успешно прошедшими лечение от рака, а также участию в групповых психотерапевтических и просветительских программах. Личные контакты и социализация помогают пациентам преодолеть чувство изоляции и эффективнее пройти курс терапии», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что нижегородский онкоцентр начал бесплатно спасать пациентам волосы.