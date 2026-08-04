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Красноярцам рассказали, как защитить аккаунты близких в MAX

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Функция «Семейная защита» в мессенджере MAX дает возможность управлять настройками приватности детей, пожилых родственников и других близких людей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Функция «Семейная защита» в мессенджере MAX дает возможность управлять настройками приватности детей, пожилых родственников и других близких людей.

Администратор может ограничить звонки и сообщения от незнакомцев, запретить посторонним добавлять пользователя в чаты, скрыть его номер из поиска и включить фильтр контента с маркировкой 16+ и 18+.

Чтобы подключить функцию, нужно открыть раздел «Настройки» — «Безопасность» — «Семейная защита» и выбрать «Создать защиту». После этого появится код, который необходимо ввести на устройстве близкого человека. Подключить можно только пользователя, добавленного в контакты, уточняется в справочном центре MAX. 6+