Красноярцам рассказали, как защитить аккаунты близких в MAX

Чтобы подключить функцию, нужно открыть раздел «Настройки» — «Безопасность» — «Семейная защита» и выбрать «Создать защиту». После этого появится код, который необходимо ввести на устройстве близкого человека. Подключить можно только пользователя, добавленного в контакты, уточняется в справочном центре MAX. 6+