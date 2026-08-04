Сергей Кравчук ввел в Хабаровске режим повышенной готовности из-за паводка

Сегодня уровень Амура возле краевой столицы достиг 417 сантиметров, однако уже к 5−8 августа он, согласно прогнозам гидрологов, может подняться до 430−450 сантиметров, достигнув отметки неблагоприятных явлений (она начинается с 450 сантиметров). Поэтому мэр города Хабаровска ввел режим повышенной готовности, чтобы городским властям было проще оперативно бороться как с возможным паводком, так и с его последствиями. Работать все службы в ближайшее время будут по дорожной карте, которая была утверждена в 2021 году на основе опыта предыдущих наводнений в Хабаровске. Так, в краевой столице уже сформированы оперативные группы, подготовлены насосы и другое оборудование, а системы предупреждения чрезвычайных ситуаций приведены в полную готовность. Если понадобится, то будут организованы и круглосуточные дежурства профильных специалистов и руководителей. Приоритетное внимание городские власти уделяют низинным местам города, в которых начнутся защитные мероприятия в случае подъема воды в Амуре до 430 сантиметров. Так, насосные установки и мотопомпы будут установлены на улицах Вилюйской, Прибрежной, Архаринской и Богачева. Там же появятся и временные дамбы. А сотрудники «Водоканала» займутся установкой запорного устройства и подготовкой оборудования для насосов.