Выставка коллажей юных художников из Ванино открылась в Гродековском музее (0+)

В Детском музее Гродековского музея начала работу экспозиция, созданная воспитанниками студии «Хочу РИСовать» из поселка Ванино. На выставке представлены 43 работы, в которых юные авторы отразили историю, культуру региона, а также родные пейзажи — порт Ванино и морские просторы. Почти все работы созданы в летнем арт-лагере во время месяца полного погружения в творчество. Художник музея Анастасия Тыченко отметила смелость ребят в работе с разными техниками: от аппликации и бриколажа до акварели и сухой пастели. Пространство Детского музея уже много лет является площадкой для выставок детского творчества — здесь регулярно проходят экспозиции рисунков, коллажей и других работ юных художников. Выставка продлится до начала сентября. Выставка проходит в рамках инициативы Губернатора Хабаровского края Д. В. Демешина по развитию детского творчества в районах края.