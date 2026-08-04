Автовыставка «Low to Fun» возвращается на набережную Хабаровска

Спустя четыре года в Хабаровск возвращается автомобильная выставка «Low to Fun». В этом году организаторы расширили программу. Помимо традиционных STANCE-проектов и классических автомобилей появилась новая категория — RACE GT. На выставке будет представлено более 50 машин из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска и Ванино. Жюри определит топ-8 лучших STANCE-проектов, лучший автомобиль в номинации «Classic» и лучший в категории «RACE GT». Награждение победителей состоится в 20:30. Гостей ждут культурная программа, общение, эстетика и легкая музыка. Мероприятие пройдет 8 августа в 16:00 на набережной стадиона имени Ленина. Вход свободный.