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Автовыставка «Low to Fun» возвращается на набережную Хабаровска

Спустя четыре года в Хабаровск возвращается автомобильная выставка «Low to Fun». В этом году организаторы расширили программу. Помимо традиционных STANCE-проектов и классических автомобилей появилась новая категория — RACE GT. На выставке будет представлено более 50 машин из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска и Ванино. Жюри определит топ-8 лучших STANCE-проектов, лучший автомобиль в номинации «Classic» и лучший в.

Спустя четыре года в Хабаровск возвращается автомобильная выставка «Low to Fun». В этом году организаторы расширили программу. Помимо традиционных STANCE-проектов и классических автомобилей появилась новая категория — RACE GT. На выставке будет представлено более 50 машин из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска и Ванино. Жюри определит топ-8 лучших STANCE-проектов, лучший автомобиль в номинации «Classic» и лучший в категории «RACE GT». Награждение победителей состоится в 20:30. Гостей ждут культурная программа, общение, эстетика и легкая музыка. Мероприятие пройдет 8 августа в 16:00 на набережной стадиона имени Ленина. Вход свободный.