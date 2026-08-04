Девочке в «маске Бэтмена» снимут швы после операции в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Девочке из США Луне Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в «маске Бэтмена», в среду снимут швы после заключительной операции по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в частной клинике, где лечится ребенок.