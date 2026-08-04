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Девочке в «маске Бэтмена» снимут швы после операции в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Девочке из США Луне Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в «маске Бэтмена», в среду снимут швы после заключительной операции по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в частной клинике, где лечится ребенок.

Ранее мама девочки Кэрол Феннер рассказала, что Луна, которой 22 июля успешно провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов, чувствует себя очень хорошо и «считает дни» до снятия швов.

«Снятие швов запланировано на завтра, 5 августа», — сообщила администратор профильного отделения клиники.

В июле 2025 года лечащий врач девочки Ольга Филиппова сообщала РИА Новости, что лечение ребенка завершено на 80%. Луна с родителями в третий раз приехала в Санкт-Петербург в ночь на 20 мая.

Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим почти все лицо, его прозвали в интернете «маской Бэтмена». Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций, но семье предложили свои услуги российские медики.

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