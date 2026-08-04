Девочке в «маске Бэтмена» снимут швы после операции в Петербурге

Ранее мама девочки Кэрол Феннер рассказала, что Луна, которой 22 июля успешно провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов, чувствует себя очень хорошо и «считает дни» до снятия швов.
«Снятие швов запланировано на завтра, 5 августа», — сообщила администратор профильного отделения клиники.
В июле 2025 года лечащий врач девочки Ольга Филиппова сообщала РИА Новости, что лечение ребенка завершено на 80%. Луна с родителями в третий раз приехала в Санкт-Петербург в ночь на 20 мая.
Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим почти все лицо, его прозвали в интернете «маской Бэтмена». Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций, но семье предложили свои услуги российские медики.