В Элите байкер угнал автомобиль, чтобы проучить его владельца (видео)

«На следующий день компания вместе с владельцем двухколесного транспортного средства, увидев тот самый ВАЗ, догнала его. Диалога не получилось и завязалась драка между 38-летним хозяином мотоцикла и 18-летним автолюбителем. После этого старший мужчина сел в чужой автомобиль и увез его на шиномонтажку, чтобы стимулировать “оплату ущерба”», — рассказали в полиции.