В Элите байкер угнал автомобиль, чтобы проучить его владельца (видео)

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-21099 в поселке Элита, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.
Установлено, что преступлению предшествовал конфликт, который случился на парковке возле супермаркета — легковушка резко тронулась с места и засыпала камнями рядом стоящий мотоцикл и его водителя.
Автомобилист скрылся, а пострадавший, обсудив вечером ситуацию с друзьями, решил найти его, проучить и заставить рассчитаться за повреждения.
«На следующий день компания вместе с владельцем двухколесного транспортного средства, увидев тот самый ВАЗ, догнала его. Диалога не получилось и завязалась драка между 38-летним хозяином мотоцикла и 18-летним автолюбителем. После этого старший мужчина сел в чужой автомобиль и увез его на шиномонтажку, чтобы стимулировать “оплату ущерба”», — рассказали в полиции.
Угонщик раскаялся в содеянном. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.