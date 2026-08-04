Ясеневские пруды очистили от ила и водорослей

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели реабилитацию каскада Ясеневских прудов на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Верхний, Средний и Нижний Ясеневские пруды расположены на территории парка на улице Паустовского. Это любимое место отдыха местных жителей. Но ранее водоемы находились в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговых полос. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, в настоящее время все запланированные работы выполнены в полном объеме», — отметил Петр Бирюков.
Из прудов, общая площадь которых составляет 1,4 гектара, убрали более трех тысяч квадратных метров ила. Затем сформировали ложе водоемов и сделали водоупорный слой. Это позволило увеличить максимальную глубину.
После этого отремонтировали береговые полосы протяженностью более 800 метров при помощи отсыпки гравием и щебнем. На завершающем этапе привели в порядок три зоны биоплато площадью более 348 квадратных метров, где высадят около 5,7 тысячи водных растений. Кроме того, восстановили работу водосбросных сооружений.
Специалисты комплекса городского хозяйства регулярно проводят обследования столичных водоемов, и в случае выявления проблем принимаются решения о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.