Ясеневские пруды очистили от ила и водорослей

«Верхний, Средний и Нижний Ясеневские пруды расположены на территории парка на улице Паустовского. Это любимое место отдыха местных жителей. Но ранее водоемы находились в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговых полос. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, в настоящее время все запланированные работы выполнены в полном объеме», — отметил Петр Бирюков.