Пожарные спасли около 200 картин из горевшей виллы-памятника в Калининграде

Сотрудники МЧС спасли около 200 картин во время тушения пожара в вилле-памятнике на переулке Грибоедова в Калининграде. Все произведения искусства переданы владельцу, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Пожар в доме № 1 на переулке Грибоедова был ликвидирован в 01:10. По данным ведомства, огонь уничтожил металлочерепичную кровлю сложной планировки на площади 120 квадратных метров. На мансардном этаже полностью сгорела двухкомнатная квартира площадью 40 кв. м, остальные помещения оказались закопчены.
Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.
Видео: пресс-служба регионального управления МЧС.
Напомним, сообщение о пожаре поступило вечером 3 августа. Загорелась кровля двухэтажного многоквартирного дома с мансардой, являющегося объектом культурного наследия местного значения. Из здания были эвакуированы 24 человека, в том числе шестеро детей. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.
Вилла в переулке Грибоедова постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 получила статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. ОКН представляет собой двухэтажное здание в югендстиле с эркерами, верандами, балконами, консолями и слуховыми окнами типа «летучая мышь», облицовкой части фасадов гонтом из ясеня.
Отметим, что весной 2021 года Фонд капитального ремонта столкнулся с проблемами во время работ на этом здании. Жители выступили против замены гонта из ясеня на гонт из лиственницы, из-за чего ремонт был приостановлен. В результате руководство Фонда пошло навстречу жильцам и изменило проект.