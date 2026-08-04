В Ростове продолжается покос сорной растительности

— Службам ЖКХ поставлена задача на регулярной основе, в течение сезона, проводить покос сорной растительности. С апреля по настоящее время покос газонов и сорной растительности выполнен на включенных в контракт участках уже 7 раз. И работа в этом направлении продолжается и продлится до октября, — проинформировал глава города Александр Скрябин.