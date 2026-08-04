В Ростове продолжается покос сорной растительности

Работы проводятся в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. В план-график попадают все муниципальные территории общего пользования площадью 1130 га, находящиеся в реестре муниципального имущества или в оперативном управлении УЖКХ районов, в том числе неразграниченные.
— Службам ЖКХ поставлена задача на регулярной основе, в течение сезона, проводить покос сорной растительности. С апреля по настоящее время покос газонов и сорной растительности выполнен на включенных в контракт участках уже 7 раз. И работа в этом направлении продолжается и продлится до октября, — проинформировал глава города Александр Скрябин.
На фото — покос сорной растительности по ул. Платона Кляты на участке от ул. Вавилова до ул. Сосновой. Общая площадь проведенных здесь работ — 8000 кв.м.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.