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В Ростове продолжается покос сорной растительности

Работы проводятся в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. В план-график попадают все муниципальные территории общего пользования площадью 1130 га, находящиеся в реестре муниципального имущества или в оперативном управлении УЖКХ районов, в том числе неразграниченные.

Источник: НИА Ростов

Работы проводятся в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. В план-график попадают все муниципальные территории общего пользования площадью 1130 га, находящиеся в реестре муниципального имущества или в оперативном управлении УЖКХ районов, в том числе неразграниченные.

— Службам ЖКХ поставлена задача на регулярной основе, в течение сезона, проводить покос сорной растительности. С апреля по настоящее время покос газонов и сорной растительности выполнен на включенных в контракт участках уже 7 раз. И работа в этом направлении продолжается и продлится до октября, — проинформировал глава города Александр Скрябин.

На фото — покос сорной растительности по ул. Платона Кляты на участке от ул. Вавилова до ул. Сосновой. Общая площадь проведенных здесь работ — 8000 кв.м.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.