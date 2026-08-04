Опрос показал, сколько россиян занимаются спортом

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Почти 80% россиян хотя бы изредка занимаются спортом, 66% респондентов следят за своим питанием, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Почти треть (29%) опрошенных россиян регулярно занимаются спортом или физкультурой, столько же (29%) занимаются спортом время от времени, 20% делают это очень редко.
Более половины (53%) из тех, кто занимается спортом, делают это дома, 30% — самостоятельно на стадионе, спортплощадках, в тренажерных залах и бассейнах, 12% — в фитнес-клубе, 3% — в спортивной секции.
Две трети (66%) респондентов заявили, что следят за своим питанием, 16% сказали, что едят то, что хотят, поскольку здоровье их не беспокоит, 17% ответили, что у них нет возможности думать о качестве пищи.
Состоянием здоровья своей семьи удовлетворены 63% россиян, 34% — не удовлетворены состоянием здоровья родственников. Кроме того, 22% рассказали, что им удается регулярно отдыхать и поправлять свое здоровье, 30% ответили, что им удается это делать, но не каждый год, 46% сказали, что им это не удается.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 июня 2026 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.