Опрос показал, сколько россиян занимаются спортом

Состоянием здоровья своей семьи удовлетворены 63% россиян, 34% — не удовлетворены состоянием здоровья родственников. Кроме того, 22% рассказали, что им удается регулярно отдыхать и поправлять свое здоровье, 30% ответили, что им удается это делать, но не каждый год, 46% сказали, что им это не удается.