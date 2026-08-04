В Красноярске одновременно подготовят сети к зиме и подключат к водоснабжению новостройки

Администрация Красноярска согласовала обновленный график профилактических работ на водозаборах «Гремячий лог» и острова Казачий. Мероприятия пройдут с 23:00 14 августа до 23:00 16 августа. Масштаб работ обусловлен активным строительством жилья и социальных объектов в Октябрьском районе. Чтобы подключить новые кварталы к инженерным сетям, специалистам предстоит выполнить объемный план монтажа. На сетях водоснабжения установят 15 новых запорных задвижек диаметром от 200 до 1000 миллиметров. Для качественного монтажа необходимо подготовить около одного километра сварных швов. Поскольку трубы должны быть абсолютно сухими для сварки, предварительно потребуется слить воду из системы. Этот процесс займет не менее 10 часов. Основной фронт работ развернется на строительных площадках жилых комплексов по улице Калинина. Также подключение к сетям получат новостройки в микрорайоне Ветлужанка и на улице Лесопарковой. [caption id= «attachment_372941» align= «alignnone» width= «1280»] Изображение «КрасКом»[/caption] Застройщикам предложили дождаться плановой остановки водозаборов, чтобы отработать один раз всем вместе и сократить для красноярцев количество часов без холодной воды. Будем совместно стараться завершить запланированные работы с опережением графика, чтобы начать запуск водозаборов в воскресенье утром и к вечеру вернуть холодную воду полностью на левобережье Красноярска, включая новые территории, — отметил генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.