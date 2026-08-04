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Мишустин поручил повысить доступность особо охраняемых природных зон

Мишустин поручил проработать транспортную доступность охраняемых природных зон.

Источник: © РИА Новости

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать возможность обеспечения транспортной доступности особо охраняемых природных зон, а также онлайн-оформления разрешений на их посещение.

Председатель правительства в Горно-Алтайске провел совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.

«Надо, конечно, определить приоритетные особо охраняемые природные территории, которым сегодня трудно добраться и проработать возможность повышения транспортной доступности к ним, а также оформления онлайн-разрешения на их посещения», — сказал Мишустин.