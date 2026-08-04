Скамейки, урны, фонари: мэрия показала ход работ на проспекте Металлургов

На благоустраиваемом участке проспекта Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда завершили монтаж уличного освещения. Специалисты установили свыше 100 фонарей на отрезке между улицами Гончарова и Маршала Еременко, сообщили в мэрии.
После завершения всех работ проспект станет единым прогулочно-рекреационным комплексом. Сейчас здесь уже уложена тротуарная плитка, под землей смонтированы линии коммуникаций для систем видеонаблюдения и уличного освещения, установлены самейки.
В ближайшее время на участке появятся урны. На завершающем этапе здесь высадят более 170 крупномерных деревьев и 1300 кустарников, в том числе в качестве живой изгороди. На радость местным «собачникам», на участке появится площадка для выгула животных.
Обновление территории проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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