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Скамейки, урны, фонари: мэрия показала ход работ на проспекте Металлургов

На участке проспекта Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда смонтировали более 100 фонарей в рамках благоустройства.

На благоустраиваемом участке проспекта Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда завершили монтаж уличного освещения. Специалисты установили свыше 100 фонарей на отрезке между улицами Гончарова и Маршала Еременко, сообщили в мэрии.

После завершения всех работ проспект станет единым прогулочно-рекреационным комплексом. Сейчас здесь уже уложена тротуарная плитка, под землей смонтированы линии коммуникаций для систем видеонаблюдения и уличного освещения, установлены самейки.

В ближайшее время на участке появятся урны. На завершающем этапе здесь высадят более 170 крупномерных деревьев и 1300 кустарников, в том числе в качестве живой изгороди. На радость местным «собачникам», на участке появится площадка для выгула животных.

Обновление территории проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее Глава Старополтавского района Михаил Ахтямов поделился в соцсети фото с жуткими последствиями разгула стихии.