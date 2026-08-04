К 400-летию Красноярска в городе появятся восемь новых муралов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии долгожданного дня рождения Красноярска состоится фестиваль уличного искусства «Рассветы».
До конца октября художники создадут восемь новых муралов на фасадах жилых домов и городских объектах.
Работы будут посвящены трем темам: «Человек в гармонии с собой и природой», «Сибирское этническое мистическое» и «Русское яркое». При этом одно из главных требований к художникам — эскизы должны органично вписываться в городскую среду и не доминировать над архитектурой зданий.
Основной этап нанесения рисунков пройдет в августе. Новые муралы появятся по адресам:
Красраб, № 155, 157, 181, 187;
Матросова, 18;
Семафорная, 231;
Центральный район: подпорные стены набережной в районе улицы Дубровинского, 45а и 47,
Сейчас организаторы проводят конкурсный отбор эскизов, сообщает сайт gnkk.ru.
Помимо создания арт-объектов, программа фестиваля включает образовательные мероприятия и первую всероссийскую премию в области стрит-арта.