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К 400-летию Красноярска в городе появятся восемь новых муралов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии долгожданного дня рождения Красноярска состоится фестиваль уличного искусства «Рассветы».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии долгожданного дня рождения Красноярска состоится фестиваль уличного искусства «Рассветы».

До конца октября художники создадут восемь новых муралов на фасадах жилых домов и городских объектах.

Работы будут посвящены трем темам: «Человек в гармонии с собой и природой», «Сибирское этническое мистическое» и «Русское яркое». При этом одно из главных требований к художникам — эскизы должны органично вписываться в городскую среду и не доминировать над архитектурой зданий.

Основной этап нанесения рисунков пройдет в августе. Новые муралы появятся по адресам:

Красраб, № 155, 157, 181, 187;

Матросова, 18;

Семафорная, 231;

Центральный район: подпорные стены набережной в районе улицы Дубровинского, 45а и 47,

Сейчас организаторы проводят конкурсный отбор эскизов, сообщает сайт gnkk.ru.

Помимо создания арт-объектов, программа фестиваля включает образовательные мероприятия и первую всероссийскую премию в области стрит-арта.