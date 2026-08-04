К 400-летию Красноярска в городе появятся восемь новых муралов

Работы будут посвящены трем темам: «Человек в гармонии с собой и природой», «Сибирское этническое мистическое» и «Русское яркое». При этом одно из главных требований к художникам — эскизы должны органично вписываться в городскую среду и не доминировать над архитектурой зданий.