62% нижегородцев предпочитают безупречный порядок на рабочем месте

Опрос среди жителей Нижнего Новгорода показал, как горожане относятся к порядку на рабочем месте. Об этом сообщает сервис SuperJob.
Больше половины респондентов — 62% — убеждены, что организованное пространство крайне важно. По словам участников исследования, порядок помогает быстрее находить нужные предметы, а привычка к аккуратности, сформированная ещё в детстве, способствует эффективной работе.
При этом 23% опрошенных сознательно допускают беспорядок, называя его «творческим». Такие респонденты утверждают, что в кажущемся хаосе есть своя логика и структура, а регулярная уборка отнимает слишком много времени.
15% участников опроса не смогли дать однозначный ответ: в периоды высокой нагрузки и одновременного решения нескольких задач они готовы мириться с неорганизованностью рабочего места.
Исследование также выявило различия в подходах по социально‑демографическим группам. Мужчины чаще женщин склонны принимать беспорядок — 27% против 20%. Молодёжь до 35 лет относится к «творческому бардаку» лояльнее, чем представители старших поколений.
Наименее требовательны к порядку нижегородцы с доходом от 150 тысяч рублей: среди них лишь 55% считают аккуратность обязательной, а 31% спокойно воспринимают хаос на рабочем месте.
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