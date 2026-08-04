Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

62% нижегородцев предпочитают безупречный порядок на рабочем месте

По словам участников исследования, порядок помогает быстрее находить нужные предметы, а привычка к аккуратности, сформированная ещё в детстве, способствует эффективной работе.

Опрос среди жителей Нижнего Новгорода показал, как горожане относятся к порядку на рабочем месте. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Больше половины респондентов — 62% — убеждены, что организованное пространство крайне важно. По словам участников исследования, порядок помогает быстрее находить нужные предметы, а привычка к аккуратности, сформированная ещё в детстве, способствует эффективной работе.

При этом 23% опрошенных сознательно допускают беспорядок, называя его «творческим». Такие респонденты утверждают, что в кажущемся хаосе есть своя логика и структура, а регулярная уборка отнимает слишком много времени.

15% участников опроса не смогли дать однозначный ответ: в периоды высокой нагрузки и одновременного решения нескольких задач они готовы мириться с неорганизованностью рабочего места.

Исследование также выявило различия в подходах по социально‑демографическим группам. Мужчины чаще женщин склонны принимать беспорядок — 27% против 20%. Молодёжь до 35 лет относится к «творческому бардаку» лояльнее, чем представители старших поколений.

Наименее требовательны к порядку нижегородцы с доходом от 150 тысяч рублей: среди них лишь 55% считают аккуратность обязательной, а 31% спокойно воспринимают хаос на рабочем месте.

Ранее нижегородцы назвали свои зарплатные ожидания.