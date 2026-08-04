Хабаровчанка похитила 8,5 млн рублей со счетов умершего сожителя

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор 46-летней женщине. Она признана виновной по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Суд установил, что в январе 2023 года, после смерти сожителя, она сняла с его банковских счетов более 8,5 млн рублей и распорядилась деньгами по своему усмотрению. Действия нанесли значительный ущерб наследникам покойного. Подсудимая вину не признала. Несмотря на это, суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Государственное обвинение поддерживала прокуратура Центрального района Хабаровска. Расследование вело следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Приговор пока не вступил в законную силу.