Хабаровская гимназия № 1 вошла в топ-100 лучших школ России

— Статус одной из 100 лучших школ страны — это огромная ответственность. Теперь мы обязаны держать эту планку каждый день. Для наших текущих учеников это гарантия престижа их аттестата. Для будущих пятиклассников — знак того, что они попадут в лучшую среду для старта. Для города — мощный образовательный магнит, — отметила директор гимназии Светлана Сунозова.