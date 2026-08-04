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Хабаровская гимназия № 1 вошла в топ-100 лучших школ России

Учебное учреждение получило соответствующий сертификат статуса.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске работа руководства и педагогического состава гимназии № 1 получила высокую оценку — учреждение вошло в престижный реестр «100 лучших образовательных организаций России». Соответствующее признание подтверждено сертификатом, выданным по итогам проверки качества и надежности образовательных услуг, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— За полученным статусом стоят высокое качество знаний, доступность образования, профессионализм педагогов и управленческой команды, а также отличная деловая репутация гимназии. Поздравляем коллектив гимназии № 1, учеников и родителей с этим значимым достижением. Желаем новых побед и профессиональных успехов! — подчеркнули в управлении образования города Хабаровска.

Ежегодно учащиеся учреждения показывают достойные результаты на итоговых экзаменах. Например, в 2025 году средний балл ЕГЭ выпускников составил 75, при этом 16 человек окончили первую ступень образования с золотой медалью.

Коллектив гимназии представляют 60 профессионалов, из которых 58 получили высшее образование. Половина учителей посвятили школе более 30 лет. В гимназии трудятся заслуженный учитель РФ, десять отличников народного просвещения и три почетных работника общего образования. Некоторые педагоги не раз достойно представляли гимназию на профессиональных конкурсах: двое становились победителями краевого этапа «Учителя года», а также лауреатами и дипломантами всероссийских мероприятий.

— Статус одной из 100 лучших школ страны — это огромная ответственность. Теперь мы обязаны держать эту планку каждый день. Для наших текущих учеников это гарантия престижа их аттестата. Для будущих пятиклассников — знак того, что они попадут в лучшую среду для старта. Для города — мощный образовательный магнит, — отметила директор гимназии Светлана Сунозова.

На ближайшие годы в планах у руководства учебного учреждения — закрепить и приумножить достигнутые результаты, выйдя на полный уровень проекта «Школа Минпросвещения». Кроме того, коллектив намерен внимательно осмыслить опыт прошедших лет: оценить итоги проделанной работы, обобщить лучшие наработки и на этой основе сформировать новые цели и направления работы на 2026−2028 годы.