Автобусные маршруты № 45, 87 и 90 оказались самыми востребованными в Нижнем Новгороде в июле

Автобусные маршруты № 45, 87 и 90 стали самыми востребованными у пассажиров общественного транспорта Нижнего Новгорода в июле. Ими воспользовалось наибольшее количество нижегородцев, сообщили в ЦРТС.
«На маршрутах других видов транспорта самыми популярными у горожан по итогам прошедшего месяца стали: трамваи № 6, 7 и 5, электробусы Э-12, Э-13 и Э-14, троллейбусы № 10, 15 и 25», — рассказали жителям.
Количество поездок в общественном транспорте определяется по данным оператора автоматизированной системы оплаты проезда ООО «Ситикард».
Напомним, что в общественном транспорте Нижегородской области сейчас действует скидка на проезд. Стоимость разовой поездки снижена на 10 рублей при оплате картой «Мир», загруженной в телефон.