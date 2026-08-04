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Автобусные маршруты № 45, 87 и 90 оказались самыми востребованными в Нижнем Новгороде в июле

Ими воспользовалось наибольшее количество нижегородцев.

Источник: Время

Автобусные маршруты № 45, 87 и 90 стали самыми востребованными у пассажиров общественного транспорта Нижнего Новгорода в июле. Ими воспользовалось наибольшее количество нижегородцев, сообщили в ЦРТС.

«На маршрутах других видов транспорта самыми популярными у горожан по итогам прошедшего месяца стали: трамваи № 6, 7 и 5, электробусы Э-12, Э-13 и Э-14, троллейбусы № 10, 15 и 25», — рассказали жителям.

Количество поездок в общественном транспорте определяется по данным оператора автоматизированной системы оплаты проезда ООО «Ситикард».

Напомним, что в общественном транспорте Нижегородской области сейчас действует скидка на проезд. Стоимость разовой поездки снижена на 10 рублей при оплате картой «Мир», загруженной в телефон.