Как привести питание в порядок после отпуска

В день должно быть три основных приёма пищи — завтрак, обед и ужин, а между ними перерывы в пять часов. Также оптимально соблюдать десятичасовой интервал между завтраком и ужином. Например, если завтрак в 9:00, то ужин должен быть в 19:00.