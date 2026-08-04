Как привести питание в порядок после отпуска

Часто после отпуска режим питания сбивается, а вернуться к полезным пищевым привычкам бывает непросто. Нутрициолог Наталья Фомина рассказала vrn.aif.ru о пяти шагах, которые помогут привести питание в порядок.
Отказ от продуктов высокой переработки.
Следует исключить из рациона продукты, содержащие большое количество сахара, соли, насыщенных жиров. Пищу, в которой содержатся ароматизаторы, усилители вкуса и разрыхлители тоже не стоит употреблять. Также придется отказаться и от вредных привычек — полностью исключить фастфуд, газированные напитки, алкоголь.
Составление рациона.
Необходимо составить себе основу питания из растительных продуктов, ежедневно нужно употреблять не менее 400 граммов или 5 порций овощей и фруктов.
Оптимальный режим питания.
В день должно быть три основных приёма пищи — завтрак, обед и ужин, а между ними перерывы в пять часов. Также оптимально соблюдать десятичасовой интервал между завтраком и ужином. Например, если завтрак в 9:00, то ужин должен быть в 19:00.
Овощи и фрукты.
Чтобы привести питание в норму, можно дополнить рацион овощами и фруктами, в которых содержатся полезные компоненты — витамины, углеводы, вырабатывающие энергию в организме человека. Если есть тяга к сладкому, то его можно заменить также орехами и сухофруктами, но их количество нужно уменьшить, когда наступит осень.
Горячие супы и бульоны.
Банальные горячие супы помогут поддержать нормальную температуру тела.
Также специалист отмечает, что с началом осенне-зимнего периода потребность организма в пище может возрастать, поэтому особое внимание следует уделять достаточному поступлению белка. Для этого рекомендуется включать в меню нежирные сорта мяса, прежде всего птицу, белую рыбу, молочные и кисломолочные продукты, морепродукты, а также растительные источники белка, такие как чечевица, фасоль и другие бобовые культуры.