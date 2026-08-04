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В кубанской станице Новобейсугской начался ремонт дороги по улице Ленина

Специалисты обновят участок проезжей части вблизи школы № 12.

Ремонт участка дороги по улице Ленина начался в станице Новобейсугской в Краснодарском крае при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Новобейсугского сельского поселения.

За время эксплуатации на проезжей части образовались многочисленные ямы, глубокие выбоины и трещины. Во время работ специалисты снимут старое покрытие и подготовят основание для укладки нового асфальта.

Данная дорога важна для жителей станицы. Это связано с тем, что ремонтируемый участок расположен вблизи школы № 12 имени И. С. Демьяненко.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.