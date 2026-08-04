Совмин исключил из зоны радиоактивного загрязнения Гомель, Лунинец, Ивье и еще 174 населенных пункта Беларуси

В Беларуси из зоны радиоактивного загрязнения исключены крупные города Гомель, Лунинец и Ивье, а всего — 177 населенных пунктов. Это определило новое постановление Совета министров, сообщила пресс-служба президента.
Так, в Беларуси изменился перечень населенных пунктов и объектов, которые находятся в зонах радиоактивного загрязнения.
По действующему перечню в зонах радиоактивного загрязнения на территории республики — 2022 населенных пункта и 49 объектов, где проживали 930,6 тысячи человек. А новый перечень значительно сокращен: он включает 1845 населенных пунктов и 33 объекта. Таким образом из зоны радиоактивного загрязнения в Беларуси исключили 177 населенных пунктов, в том числе крупные города — Гомель, Лунинец, Ивье и поселок городского типа Лельчицы.
В Совмине отметили, что перечень корректировался, исходя из анализа результатов проведенной в 2021 — 2025 годах Минприроды и Минздравом работы по обследованию загрязненных территорий. Специалисты осуществляли отбор проб почвы, оценивали дозовую нагрузку на население. В итоге было установлено значительное улучшение обстановки в отдельных населенных пунктах, которые располагаются на загрязненных радионуклидами территориях.
Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года.
Напомним, в июле радиационные туманы приходили в Беларусь из-за аномальных заморозков −6 в Польше. Еще эпидемиологи сказали, в каком районе Беларуси нашли грибы с рекордным превышением радиации почти в четыре раза.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на последствия непогоды в Гродно и Вороновском районе.
Еще МЧС показало с воздуха крупный лесной пожар в Гомельской области, для тушения которого подняли авиацию.