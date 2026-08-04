Совмин исключил из зоны радиоактивного загрязнения Гомель, Лунинец, Ивье и еще 174 населенных пункта Беларуси

По действующему перечню в зонах радиоактивного загрязнения на территории республики — 2022 населенных пункта и 49 объектов, где проживали 930,6 тысячи человек. А новый перечень значительно сокращен: он включает 1845 населенных пунктов и 33 объекта. Таким образом из зоны радиоактивного загрязнения в Беларуси исключили 177 населенных пунктов, в том числе крупные города — Гомель, Лунинец, Ивье и поселок городского типа Лельчицы.