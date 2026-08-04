Глава белгородской ГК «Эфко» Валерий Кустов обжаловал арест

Топ-менеджеры «Эфко» не признают вину. В компании заявляли, что надеются на объективное и справедливое расследование. Исполнительный директор ГК Сергей Иванов, который активно ведет соцсети, заявил, что перестает активно писать в блогах: «Любая компания проверяется не тогда, когда все спокойно. А тогда, когда наступают непростые времена. В этот момент выясняется, насколько настоящими были ее принципы, отношения между людьми и ответственность перед теми, кто ей доверяет».