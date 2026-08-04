Замена трамвайных путей на улице Шеронова завершится до 1 сентября

Ремонт участка улицы Шеронова между улицами Волочаевской и Ленина идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» с конца весны. Помимо всего прочего, на этом участке будут полностью заменены трамвайные рельсы. При этом подрядчики впервые используют новую технологию — вместо болтового соединения рельсов там применяются сварные стыки. Это сделает движение трамваев более плавным, комфортным и бесшумным. На данный момент подрядчики уже заканчивают замену путей в сторону южной части города, и уже в ближайшие дни они приступят к замене второго пути, в сторону центра Хабаровска. Параллельно на этом участке ведутся и другие работы. Так, обустройство тротуаров выполнено на 80%, а ремонт проезжей части — на 50%. Кроме того, завершены работы по водоотведению. Завершить реконструкцию улицы Шеронова планируется до 1 сентября.