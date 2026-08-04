На Урале недовольная мать напала на педиатра во время осмотра детей и получила срок

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор матери, напавшей на женщину-педиатра в больничном кабинете во время приема.
Как пишет ИА «Уральский меридиан», инцидент произошел в октябре 2024 года в детской городской больнице. Женщина пришла с маленькими детьми к участковому педиатру и почти сразу начала конфликтовать. Ей не понравилось, как врач оказывает помощь, — она оскорбляла медика, снимала происходящее на телефон и угрожала выложить запись в сеть. Когда педиатр попыталась прекратить съемку, ситуация вышла из-под контроля.
Женщина схватила телефон врача, между ними началась потасовка. Она дважды толкнула педиатра — та ударилась о стул и подоконник. Затем нападавшая схватила врача двумя руками за горло и начала сдавливать, из-за чего медик не могла дышать. На шум прибежали сотрудники больницы и остановили женщину.
Сама подсудимая вину не признала. Ее признали виновной в угрозе убийством медику на рабочем месте, приговорили к году условно с испытательным сроком и обязали выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
У прокуратуры есть 15 дней, чтобы решить, обжаловать ли приговор.
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