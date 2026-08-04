На Урале недовольная мать напала на педиатра во время осмотра детей и получила срок

Как пишет ИА «Уральский меридиан», инцидент произошел в октябре 2024 года в детской городской больнице. Женщина пришла с маленькими детьми к участковому педиатру и почти сразу начала конфликтовать. Ей не понравилось, как врач оказывает помощь, — она оскорбляла медика, снимала происходящее на телефон и угрожала выложить запись в сеть. Когда педиатр попыталась прекратить съемку, ситуация вышла из-под контроля.