Янтарный комбинат создал 50 оттенков самоцвета для картин без красителей

Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) расширил палитру самоцвета для производства янтарных картин. После серии экспериментов с термической обработкой специалисты увеличили количество оттенков с трех до пятидесяти без применения красителей. Первые картины, созданные с использованием всех полученных цветов — «Гималайский медведь» и «Дальневосточный леопард» — передадут Музею Уссурийской тайги.
Размер полотен составляет 2 на 2,4 метра. Для их производства использовано почти 19 кг янтаря — мелкой крошки, гальки и бусин. С помощью новых оттенков и градиентной техники художники воссоздали природный окрас животных и атмосферу Уссурийской тайги. Десятки полутонов обеспечили плавность цветовых переходов и повысили реалистичность изображений. Картины украсят основной зал музея.
Для расширения палитры технологи предприятия применили метод каления — термическую обработку, при которой камень нагревают в специальных печах при различных температурных режимах и продолжительности воздействия. В результате минерал без добавления красителей меняет природный цвет и приобретает разные оттенки. Например, через 20 минут при 200 светло-желтый янтарь мелких фракций стал лимонным, через три часа — черным. Эксперименты с различными сочетаниями температуры и времени длились несколько лет и позволили увеличить количество оттенков в 16 раз.
Заместитель генерального директора Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова отметила, что планомерная работа по расширению палитры началась шесть лет назад. Изначально художники пытались получить полутона путем смешения базовых цветов — белого, желтого и коричневого, но такой подход не давал предсказуемого результата. Постепенно технология вышла на новый уровень, и сейчас в распоряжении художников богатая палитра — от светло-карамельных до насыщенных вишневых и шоколадных оттенков.
При производстве янтарных картин мастера используют мелкофракционный самоцвет — крошку размером менее 4 мм. Камень измельчают до состояния песка и пудры, что позволяет рисовать линии шириной всего 0,1 мм. Янтарь наносят на деревянную основу слой за слоем, чередуя фракции. Изображение размером 30 на 40 см требует около 200 граммов сырья.
Музей Уссурийской тайги — просветительский проект Центра «Амурский тигр» и Русского географического общества. Музей открыт Президентом России Владимиром Путиным в рамках Х Восточного экономического форума в 2025 году.
Калининградский янтарный комбинат — единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря.