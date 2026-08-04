Янтарный комбинат создал 50 оттенков самоцвета для картин без красителей

Для расширения палитры технологи предприятия применили метод каления — термическую обработку, при которой камень нагревают в специальных печах при различных температурных режимах и продолжительности воздействия. В результате минерал без добавления красителей меняет природный цвет и приобретает разные оттенки. Например, через 20 минут при 200 светло-желтый янтарь мелких фракций стал лимонным, через три часа — черным. Эксперименты с различными сочетаниями температуры и времени длились несколько лет и позволили увеличить количество оттенков в 16 раз.