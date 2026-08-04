Жители Нижнего Новгорода выиграли 15 млн рублей в лотерею с начала года

Нижний Новгород оказался в числе самых удачливых городов России по выигрышам в лотереях в 2026 году. С января общая сумма денежных призов местных жителей превысила 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».
Например, домохозяйка из столицы ПФО стала миллионером дважды. Зимой она приняла участие в тираже «Большой 8» и сорвала куш в размере 5 млн рублей. Еще одну победу — 1 млн рублей — принесла ей онлайн-лотерея «Великолепная 8». На выигранные деньги Юлия приобрела участок для строительства загородного дома.
Также миллионером стал нижегородский инженер Евгений. Почти 2 млн рублей ему принес тираж «Великолепной 8». Свой приз мужчина планирует потратить на новый автомобиль.
Ранее мы писали, что 14 лотерейных миллионеров появилось в Нижегородской области в 2026 году.