В Калининграде спасли из горящей виллы 200 полотен художника Евгения Забуги

Из охваченной огнём старинной виллы в Калининграде пожарные спасли порядка 200 полотен местного художника Евгения Забуги. Об этом рассказала «Клопс» экскурсовод Анна Захарова, которая была в числе очевидцев происшествия в понедельник, 3 августа.
О пожаре в 113-летнем особняке, где находилась мастерская, Анна узнала из новостей. Сообщение горячо обсуждали её коллеги: вилла входит в число самых популярных в этом районе достопримечательностей. Только утром она сама водила туда гостей. Девушка села на велосипед и за 15 минут доехала до места пожара.
«Переулок Грибоедова оцепили, — рассказывает Анна. — Полиция, пожарные работают, жители особняка дают показания. Огня нет, но крыша сильно дымит».
Без особой надежды экскурсовод подошла к ближайшему пожарному и рассказала, что в особняке картины, 200 холстов — труд всей жизни их автора, Евгения Забуги.
«Были уверены, скажут просто “ждите” и всё, — признаётся девушка. — Но он улыбнулся и сказал: “Спасём. Объясните, где мастерская и какие холсты эвакуировать первыми”».
Вскоре из пожара вынесли двухметровый холст с Герцогом Альбрехтом — последним магистром Тевтонского ордена, чья скульптура возвышается рядом с Кафедральным собором на острове Канта. Затем на землю стали складывать и остальные работы.
Тем не менее, как признаётся Анна Захарова, даже поняв, что картины в безопасности, она продолжала переживать о судьбе виллы. «Мучительно было думать, что художник остался без мастерской», — говорит она.
Экскурсовод записала имена пожарных, чтобы публично от имени художника и почитателей его таланта выразить благодарность за оперативность, профессионализм и чуткость. Это команда Филатова: Илья Павлов, Михаил Яркий и Юрий Гранин.
«К чужой беде отнеслись как к своей, — говорит Анна. — Рискуя жизнью, спасли бесценное! Картины в безопасности. Даже этюды успели вынести!».
«Клопс» присоединяется к благодарности своих читателей команде Филатова и всем 28 спасателям, принимавшим участие в тушении пожара.
Загоревшаяся вилла — двухэтажное здание в югендстиле, построенное в Кёнигсберге в районе Марауненхоф в конце XIX — начале XX века. Она расположена в пер. Грибоедова. Особняк привлекает архитектурными особенностями: эркерами, верандой, балконами, слуховыми окнами типа «летучая мышь». Фасад облицован дубовыми деревянными пластинами — шиндель, дранка: колотые или пиленые дощечки клинообразной формы оснащаются пазом для соединения внахлёст. В Калининграде таким способом декорированы несколько исторических вилл, все они находятся в районе Верхнего озера.
Кроме мастерской художника, в вилле находились и обычные квартиры. Спасатели эвакуировали из дома 24 жителя, в том числе 6 детей. Пострадавших нет.