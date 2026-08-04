В Калининграде спасли из горящей виллы 200 полотен художника Евгения Забуги

О пожаре в 113-летнем особняке, где находилась мастерская, Анна узнала из новостей. Сообщение горячо обсуждали её коллеги: вилла входит в число самых популярных в этом районе достопримечательностей. Только утром она сама водила туда гостей. Девушка села на велосипед и за 15 минут доехала до места пожара.