Ревнивым уральцам предлагают установить цифровую слежку за партнером

Виртуальные мошенники придумали новый способ получения доступа ко всем данным пользователей в Свердловской области. Теперь аферисты предлагают ревнивым уральцам установить цифровую слежку за партнером, после чего взламывают гаджет через дейтинг-сервисы. Об этом сообщает «ФедералПресс».
Цифровая слежка может быть безопасной для клиента, а может иметь криминальный оттенок. В первом случае приложения просто анализируют открытую информацию об объекте внимания. Второй вариант предполагает отслеживание геолокации, взлом камеры телефона, полный доступ к перепискам. Это уже уголовно наказуемое деяние.
Но ревнивые граждане готовы перейти границу закона, чтобы знать всю правду о второй половинке. На это и делают расчет мошенники: они предлагают за несколько тысяч рублей программу-вирус, которая соберет все данные о пользователей.
— Мошенники в этом случае работают в полную силу, собирая информацию не только об объекте внимание, но и о заказчике, так как получают доступ к устройствам обоих партнеров, — рассказывает специалист по IT-безопасности Денис Филипенко.
Таким образом, заказчик становится жертвой цифрового шпионажа. Специалисты советуют не устанавливать никаких сомнительных приложений, и четко соблюдать цифровую гигиену.