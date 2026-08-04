Только ребенка спасло кресло: машина с волгоградцами разбилась под Тамбовом

35-летний волгоградец за рулем автомобиля HAVAL устроил смертельное ДТП на трассе Р-22 Каспий, на полной скорости влетев в фуру. Это произошло в Тамбовской области. От автомобиля не осталось не осталось живого места, погибли трое. Выжила только четырехлетняя девочка, которая сидела сзади за водителем в детском кресле, сообщает Госавтоинспекция по Тамбовской области.