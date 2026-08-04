Клинико-диагностический центр в Екатеринбурге получил новое оборудование

Новое оборудование и набор реагентов поступили в распоряжение клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» (КДЦ «ОЗМР») в Екатеринбурге. Это способствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Теперь врачи могут проводить полноэкзомное секвенирование. Этот современный высокотехнологичный метод генетического анализа предназначен для выявления патологий. Он позволяет детально изучить участки генов, в которых скрывается до 85% всех мутаций, приводящих к наследственным болезням.
«Поставка оборудования и повышение квалификации сотрудников КДЦ “ОЗМР” позволили приблизить генетическую диагностику к жителям региона, что соответствует задачам нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”. Губернатор Свердловской области Денис Паслер отмечал, что обновление и оснащение медучреждений идет в соответствии с наказами уральцев. Эта работа будет продолжена, чтобы качественная медицина была доступна жителям всех населенных пунктов Среднего Урала», — отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.