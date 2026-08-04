Расписание некоторых поездов меняется из-за ремонта на участке Минск — Орша

В том числе, поезд № 704 Минск — Витебск будет отправляться из столицы в 12:25 и прибывать на конечный пункт в 16:05. Поезд № 866 Минск — Орша: отправление в 16:08, а прибытие в 18:28, а, а обратном направлении (поезд № 865) отправление будет в 19:20, прибытие — 22:03.