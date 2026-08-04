Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расписание некоторых поездов меняется из-за ремонта на участке Минск — Орша

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Ремонтные и строительные работы будут проводиться на железной дороге на участке Минск — Орша с 10 по 13 августа и с 17 по 20 августа, сообщила Белорусская железная дорога (БЖД).

Источник: Sputnik.by

«Отдельные поезда межрегиональных, региональных линий бизнес- и экономкласса будут следовать по измененному расписанию и маршруту, отдельные поезда будут отменены», — сказано в сообщении.

В том числе, поезд № 704 Минск — Витебск будет отправляться из столицы в 12:25 и прибывать на конечный пункт в 16:05. Поезд № 866 Минск — Орша: отправление в 16:08, а прибытие в 18:28, а, а обратном направлении (поезд № 865) отправление будет в 19:20, прибытие — 22:03.

Также 10 и 17 августа электричка № 6027 (Борисов — Институт Культуры) будет ходить до станции Минск-Восточный. В эти дни в целом поезда региональных линий экономкласса на участке Минск — Борисов — Орша проследуют по другому расписанию или вообще будут отменены.

БЖД рекомендует пассажирам заранее проверять время отправления через справочную службу, сайт Белорусской железной дороги или ее мобильное приложение.