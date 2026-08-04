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В Волгограде Андрей Бочаров обсудил создание памятника и музея героям СВО

4 августа в администрации Волгоградской области прошло совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. Ранее.

4 августа в администрации Волгоградской области прошло совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. Ранее сегодня утром глава региона лично проинспектировал ход строительства у подножия Мамаева Кургана нового музея и мемориального комплекса, увековечивающих подвиг героев специальной военной операции по защите Донбасса.

— Сегодня мы ознакомились с ходом строительства в городе-герое Волгограде музея специальной военной операции. Музей специальной военной операции создается у подножия Мамаева кургана и будет являться составной частью мемориального комплекса, посвященного подвигу защитников Отечества — участников специальной военной операции. Строительство музея идет полным ходом, в соответствии с утвержденным графиком, — подчеркнул руководитель.

Андрей Бочаров предложил своим заместителям совместно с руководством администрации Волгограда обсудить будущее наполнение музея. Как ранее сообщалось, основу экспозиции заложат документы и личные вещи, рассказывающие о подвиге бойцов. Цель создаваемого выставочного центра — увековечить память обо всех участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса волгоградцах.

Фото: администрация Волгоградской области.