В Волгограде Андрей Бочаров обсудил создание памятника и музея героям СВО

— Сегодня мы ознакомились с ходом строительства в городе-герое Волгограде музея специальной военной операции. Музей специальной военной операции создается у подножия Мамаева кургана и будет являться составной частью мемориального комплекса, посвященного подвигу защитников Отечества — участников специальной военной операции. Строительство музея идет полным ходом, в соответствии с утвержденным графиком, — подчеркнул руководитель.