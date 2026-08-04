Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала 2026 года в Прикамье выявлены 3 тыс. нарушений в сфере миграционного законодательства

За первые шесть месяцев 2026 года полицейские Прикамья в ходе проверок соблюдения миграционного законодательства проверили более 6 тыс. объектов, выявив 3 тыс. нарушений в сфере обеспечения режима пребывания иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Источник: Коммерсантъ

За первые шесть месяцев 2026 года полицейские Прикамья в ходе проверок соблюдения миграционного законодательства проверили более 6 тыс. объектов, выявив 3 тыс. нарушений в сфере обеспечения режима пребывания иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

С начала 2026 года на основании материалов ГУ МВД было принято 366 решений об административном выдворении иностранцев, 53 решения о депортации. 592 иностранцам был запрещен въезд на территорию России.

Кроме того, полицейские выявили 116 преступлений в сфере миграции.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше