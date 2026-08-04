Герцоги Уэльские с детьми посетили Игры Содружества в Глазго

Изначально в Итонском колледже преподавали только латынь, греческий язык добавили в программу лишь в начале XVII века. В 1851 году в колледже начали преподавать математику. В XX веке больший упор стал делаться на академические способности, а не на семейные связи, что расширило доступ к образованию, как и было задумано основателем. В XXI веке требования к поступлению ужесточились: с 2002 года родители больше не могут записать сына в Итон просто по праву рождения в состоятельной семье — каждый мальчик обязан пройти собеседования, тесты и предоставить личные рекомендации.