Герцоги Уэльские с детьми посетили Игры Содружества в Глазго

Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в свет со всеми тремя детьми. Королевская семья в полном составе посетила Игры Содружества в Глазго, сообщает Daily Mail.
Игры Содружества — это международные спортивные соревнования, в которых участвуют страны Содружества наций. Турнир проходит раз в четыре года.
На трибунах к Кейт Миддлтон и принцу Уильяму присоединились 13-летний принц Джордж, 11-летняя принцесса Шарлотта и восьмилетний принц Луи. Джордж и Луи надели одинаковые льняные рубашки на пуговицах от бренда Ralph Lauren. Оба принца дополнили образ чиносами и ремнями, а Джордж обул замшевые лоферы Tod’s Gomma стоимостью £550 (59,2 тыс. руб.). Принцесса Шарлотта надела шифоновое платье с короткими рукавами от американского бренда Guess ценой £30 (3,2 тыс. руб.). Юная принцесса дополнила наряд балетками Pretty Ballerinas Nicole цвета слоновой кости.
44-летняя Кейт Миддлтон появилась на мероприятии в джемпере в черно-белую полоску от бренда La Ligne и белой плиссированной юбке длиной до щиколотки. Сверху принцесса Уэльская надела зеленый двубортный кашемировый блейзер от Ralph Lauren — темно-синяя версия этой модели стоит £2950 (более 317 тыс. руб.). Принц Уильям надел бледно-голубую льняную рубашку в сочетании с темно-синим блейзером и брюками.
Принцесса Уэльская, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи и принц Уильям.
(Фото: Michael McGurk — WPA Pool / Getty Images).
Восьмилетний принц Луи редко появляется на публичных мероприятиях, поэтому он порадовал поклонников королевской семьи своим приездом в предпоследний день Игр Содружества. На велодроме имени сэра Криса Хоя юный принц надел кепку с надписью Beicio Cymru, что переводится как «Велоспорт Уэльса», и с удовольствием позировал рядом с герцогом и герцогиней. Принц Джордж, которому совсем недавно исполнилось 13 лет, надел авиационные смарт-часы Garmin D2 Air X15 ценой £569,99 — скорее всего, это подарок мальчику на день рождения.
Принц Уильям и Кэтрин, принцесса Уэльская с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи на Играх Содружества 2026 года в Глазго.
(Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images).
Принц Уильям все время игры разговаривал с сыновьями: указывал на игроков и объяснял им правила нетбола. Принцесса Шарлотта тем временем регулярно поворачивалась к Кейт и что-то шептала матери на ухо.
Нетбол (netball) — командный вид спорта с мячом, который возник в конце XIX века как адаптация баскетбола для женщин. Со временем сформировался в самостоятельную спортивную дисциплину. Сегодня это единственное соревнование в рамках Игр, в котором участвуют исключительно женские сборные.
Во время визитов в Шотландию супруги используют шотландские титулы герцога и герцогини Ротсей. В субботу Кейт Миддлтон, Уильям и их дети встретились со спортсменами сборной Уэльса и их семьями. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи пообщались со спортсменами и рассказали им о своих любимых видах спорта.
День рождения принца Джорджа.
Ранее королевская семья опубликовала новый портрет принца Джорджа по случаю его 13-летия. На снимке юный принц позирует в строгом костюме после церемонии выноса знамени (официальный день рождения монарха), который традиционно празднуется в июне.
Принц Джордж родился 22 июля 2013 года в Лондоне. В настоящий момент он является вторым в очереди на престол Великобритании после своего отца, принца Уильяма. На третьем месте — принцесса Уэльская Шарлотта, а на четвертом — принц Уэльский Луи. По словам инсайдеров, принц Джордж активно интересуется историей, а также играет в футбол и хоккей.
В июне 2026 года Кенсингтонский дворец объявил, что принц Джордж с сентября 2026 года начнет обучение в знаменитом Итонском колледже. Он пойдет по стопам своего отца, принца Уэльского, и дяди, герцога Сассекского: принц Уильям поступил в Итон в 1995 году, а три года спустя, в 1998-м, в учебное заведение приняли и его младшего брата, принца Гарри. Оба жили в одном пансионе — Manor House. Примечательно, что выбор учебного заведения тогда стал отступлением от королевской традиции: прежде члены королевской семьи отдавали предпочтение престижной школе Гордонстаун в Шотландии, где учились принц Чарльз и принц Филипп.
Итонский колледж — частная британская школа для мальчиков, которую основал в 1440 году английский король Генрих VI под официальным названием «Королевский колледж Богоматери в Итоне, рядом с Виндзором». Генрих VI задумывал Итон как школу для бедных. По его распоряжению 70 мальчиков из малоимущих семей — так называемые королевские стипендиаты — получали здесь бесплатное жилье и образование. Другие ученики тоже могли учиться бесплатно, но за проживание им приходилось платить. Для финансирования школы король передал ей земли, привилегии и даже право на разведение лебедей на Темзе.
Изначально в Итонском колледже преподавали только латынь, греческий язык добавили в программу лишь в начале XVII века. В 1851 году в колледже начали преподавать математику. В XX веке больший упор стал делаться на академические способности, а не на семейные связи, что расширило доступ к образованию, как и было задумано основателем. В XXI веке требования к поступлению ужесточились: с 2002 года родители больше не могут записать сына в Итон просто по праву рождения в состоятельной семье — каждый мальчик обязан пройти собеседования, тесты и предоставить личные рекомендации.
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