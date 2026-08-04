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Где в Крыму купить бензин и дизтопливо 4 августа — карта

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. Свободная продажа топлива в Крыму открылась во вторник на автозаправочных станциях в различных районах и городах полуострова, информируют власти.

Источник: РИА "Новости"

Минтопэнерго Крыма в официальном канале на платформе МАКС опубликовало карту АЗС, на которых можно заправить автомобиль.

Так, в Симферополе работает 30 АЗС, в Красногвардейском районе — 18, в Евпатории — 13, в Ялте и Феодосии — по 10 АЗС, в Советском — девять, в Керчи и Красноперекопске — по пять, в Щелкино — четыре, в Раздольном — три.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Крым и Севастополь предоставят региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.

Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.

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