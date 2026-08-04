Где в Крыму купить бензин и дизтопливо 4 августа — карта

Так, в Симферополе работает 30 АЗС, в Красногвардейском районе — 18, в Евпатории — 13, в Ялте и Феодосии — по 10 АЗС, в Советском — девять, в Керчи и Красноперекопске — по пять, в Щелкино — четыре, в Раздольном — три.