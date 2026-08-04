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Финал чемпионата ArtMasters впервые пройдет в Хабаровске

С 12 по 22 августа Хабаровск впервые примет финал Национального чемпионата в сфере креативных компетенций ArtMasters. Площадкой проведения станет «Полигон креативных компетенций» Хабаровского краевого института развития образования (ХК ИРО). Соревнования соберут сильнейших участников со всей страны в компетенциях «Художник-аниматор» и «Драматург театра и кино». "Для нашего региона это большое событие. Здесь встретятся профессионалы, которые создают.

С 12 по 22 августа Хабаровск впервые примет финал Национального чемпионата в сфере креативных компетенций ArtMasters. Площадкой проведения станет «Полигон креативных компетенций» Хабаровского краевого института развития образования (ХК ИРО). Соревнования соберут сильнейших участников со всей страны в компетенциях «Художник-аниматор» и «Драматург театра и кино». «Для нашего региона это большое событие. Здесь встретятся профессионалы, которые создают будущее российской креативной индустрии», — отметили организаторы. Участники будут работать над реальными проектами, а их работы оценят ведущие эксперты отрасли. Победители получат возможность стажировок в крупнейших компаниях и продюсерских центрах страны. Событие пройдет при поддержке правительства Хабаровского края.