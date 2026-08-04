Уровень Амура у Хабаровска приближается к неблагоприятной отметке

По состоянию на 4 августа вода в Амуре у Хабаровска поднялась до 417 см — это на 1,7 метра выше нормы. Подтопленных домов нет, угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры также нет, сообщили в комитете правительства края по гражданской защите. Все ответственные службы приведены в повышенную готовность. В ближайшие двое суток ожидается подъем уровня на 5−10 см. По прогнозу гидрологов, к 10 августа вода может достигнуть отметки 430−450 см. Неблагоприятное явление наступает при 450 см, опасное — при 600 см. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал наиболее уязвимые участки на берегу — районы улиц Богачева и Вилюйской. Для защиты территорий подготовлены временные насыпные сооружения и насосная станция, способная откачать значительный объем воды за 5−6 часов. Аналогичное защитное сооружение обустроят в районе улицы Прибрежной. «В резерве находится порядка 130 мощных насосов. Основные группы развернем на улице Богачева и в районе арены “Ерофей”. Работы по установке оборудования и возведению защитных сооружений начнем за 2−3 дня до достижения критических отметок», — отметил Сергей Кравчук. Ситуация остается на контроле спасателей и краевых служб. Власти рекомендуют жителям прибрежных территорий следить за сообщениями МЧС.