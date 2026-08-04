В национальный маршрут «Золотое кольцо России» включили Тверь

Столицу Тверской области включили в национальный маршрут «Золотое кольцо России», сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. Создание условий для путешествий по нашей стране отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Хочу сообщить, что на федеральном уровне поддержана наша инициатива о включении Твери в национальный маршрут “Золотое кольцо России”. Теперь в него входят Кашин, Калязин и областной центр. И это только начало. В планах — дополнить маршрут еще тремя городами Верхневолжья. Это новый импульс развитию туризма в регионе. И главное — это повышение качества жизни наших семей», — сказал Виталий Королев.
Врио губернатора также заявил о реализации проекта «Тверь-900», который предусматривает масштабный мастер-план развития столицы региона на 10 лет вперед. В основу данной инициативы войдут предложения и пожелания горожан.
«Рассчитываем, что при поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина празднованию 900-летия основания Твери будет придан федеральный статус. Это позволит привлечь значительные ресурсы на создание современной городской среды и инфраструктуры», — отметил врио губернатора.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.