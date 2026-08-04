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В национальный маршрут «Золотое кольцо России» включили Тверь

В него планируют добавить еще 3 верхневолжских города, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

Столицу Тверской области включили в национальный маршрут «Золотое кольцо России», сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. Создание условий для путешествий по нашей стране отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

«Хочу сообщить, что на федеральном уровне поддержана наша инициатива о включении Твери в национальный маршрут “Золотое кольцо России”. Теперь в него входят Кашин, Калязин и областной центр. И это только начало. В планах — дополнить маршрут еще тремя городами Верхневолжья. Это новый импульс развитию туризма в регионе. И главное — это повышение качества жизни наших семей», — сказал Виталий Королев.

Врио губернатора также заявил о реализации проекта «Тверь-900», который предусматривает масштабный мастер-план развития столицы региона на 10 лет вперед. В основу данной инициативы войдут предложения и пожелания горожан.

«Рассчитываем, что при поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина празднованию 900-летия основания Твери будет придан федеральный статус. Это позволит привлечь значительные ресурсы на создание современной городской среды и инфраструктуры», — отметил врио губернатора.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.