В национальный маршрут «Золотое кольцо России» включили Тверь

«Хочу сообщить, что на федеральном уровне поддержана наша инициатива о включении Твери в национальный маршрут “Золотое кольцо России”. Теперь в него входят Кашин, Калязин и областной центр. И это только начало. В планах — дополнить маршрут еще тремя городами Верхневолжья. Это новый импульс развитию туризма в регионе. И главное — это повышение качества жизни наших семей», — сказал Виталий Королев.