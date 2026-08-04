В Калининграде изготовили реалистичные картины из янтаря 50 оттенков

«После серии экспериментов с термической обработкой солнечного камня специалисты увеличили количество оттенков с 3 до 50 без применения красителей», — рассказали в пресс-службе. Фишка, как оказалось, в методе каления — камень нагревают в специальных печах при различных температурных режимах и продолжительности воздействия. В результате янтарь меняет природный цвет и приобретает разные оттенки. Например, через 20 минут при 200 светло-желтый янтарь мелких фракций стал лимонным, а через три часа — черным.