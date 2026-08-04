Нижегородское УФАС выдало предупреждения сетям АЗС из-за цен на бензин

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области с 9 июля топливо на АЗС продают по четным и нечетным дням в зависимости от номеров транспорта. Ограничения действуют на заправках ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть» и «Татнефть». 29 июля в Ветлуге начали тестировать продажу топлива по QR-кодам.